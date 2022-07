Monkeypox In India: दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और मामला आया सामने, एलएनजेपी अस्पताल में किया भर्ती

कोरोना वायरस से जंग अभी खत्म ही नहीं हुई कि इस बीच एक और बड़ी मुश्किल पैर पसार रही है। मंकीपॉक्स का एक और मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दूसरे केस के सामने आने के बाद मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कोरोना वायरस से जंग अब भी जारी है। इस बीच देश में एक और बीमारी ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। ये बीमारी मंकीपॉक्स। दूसरे देशों में फैल चुकी ये बीमारी अब भारत में पैर पसार रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का एक और संदिग्ध मामला सामने आया है। मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति की त्वचा पर चकत्ते और तेज बुखार जैसे वायरस के लक्षण हैं। मरीज का सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन एक और मामले ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। दिल्ली में सामने आए मंकीपॉक्स के दूसरे संदिग्ध मरीज की जांच की रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि उसके लक्षण पूरी तरह मंकीपॉक्स बीमारी से मेल खाते हैं।

Monkeypox In India Suspect In Delhi With Foreign Travel History Admitted To LNJP Hospital