Monkeypox in India: भारत में मंकीपॉक्स ने दी दस्तक, रुड़की में मिला संदिग्ध मरीज, जांच के लिए भेजा गया सैंपल

Monkeypox in India: कोरोना के साथ-साथ अब मंकीपॉक्स नामक महामारी भी लोगों को डरा रही है। दुनिया के कई देशों में इस खतरनाक वायरस के मरीज मिल चुके हैं। भारत अभी तक इस महामारी से अछूता था, लेकिन अब आशंका जताई जा रही है कि भारत में भी मंकीपॉक्स ने दस्तक ने दिया है। दरअसल भारत में मंकीपॉक्स का एक संदिग्ध मरीज मिला है, शुरुआती जांच में उक्त मरीज में मंकीपॉक्स में लक्षण मिले है। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है।

Monkeypox in India: Suspected Patient of Monkeypox Found in Roorkee