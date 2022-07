Monkeypox in India: केरल में मिला मंकीपॉक्स का तीसरा मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने 14 जिलों के लिए जारी किया अलर्ट

Monkeypox in India: यूरोपीय देशों में कहर बरपाने वाली महामारी मंकीपॉक्स अब धीरे-धीरे भारत में भी फैल रही है। अभी इसका केंद्र दक्षिण भारतीय राज्य केरल है। जहां आज मंकीपॉक्स के तीसरे मरीज की पुष्टि हुई।

Monkeypox in India Third positive Case Came in Kerla Alert for 14 Dist