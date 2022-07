वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला मंकीपॉक्स का जिंदा वायरस, जांच किट, उपचार व वैक्सीन बनने की राह होगी आसान

मंकीपॉक्स वायरस को जिंदा निकालने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम का गठन किया गया था, जो 14 जुलाई से इस वायरस को ढूंढने में लगी हुई थी। एनआईवी (NIV) की इस टीम ने मंकीपॉक्स वायरस को एक मरीज के सैंपल से जिंदा आइसोलेट करने में कामयाब रही है, जिससे जांच किट, उपचार व वैक्सीन बनने की राह आसान हो सकती है।

कोरोना महामारी के बाद अब मंकीपॉक्स दुनिया भर में पैर पसार रहा है, जिसके कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों के साथ भारतीय वैज्ञानिक भी इसके लिए जांच किट, उपचार व वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में भारत के वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुणे स्थित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) की एक टीम ने एक मरीज के शरीर से सैंपल लेते हुए जिंदा मंकीपॉक्स वायरस को आइसोलेट करने में सफल रही है। इसके बाद अब वैज्ञानिक मंकीपॉक्स के जिंदा वायरस से इस बीमारी के बारे में ज्यादा अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे, जिससे मंकीपॉक्स के लिए जांच किट, उपचार व वैक्सीन बनने की राह आसान होगी।

Scientists find the way to become a live virus of monkeypox, test kit, treatment and vaccine will be easy