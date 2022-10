Monsoon Update: यूपी-बिहार समेत देश के इन राज्यों में अब भी सक्रिय है मानसून, जानिए IMD ने क्या जारी किया अलर्ट

देशभर में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। मानसून की गतिविधियां एक बार फिर सक्रिय नजर आ रही हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के चलते कई राज्यों में एक बार फिर अच्छी बारिश के आसार बन गए हैं।

Published: October 06, 2022 11:02:44 am

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से लगातार मौसम को लेकर अपडेट जारी किए जा रहे हैं। दरअसल अंतिम पड़ाव में चल रहे मानसून ने एक बार फिर अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया है। देश के कई राज्यों में मानसून का असर दिखाई दे रहा है। देश के बड़े हिस्से में तेज बारिश हो रही है। IMD का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में अभी वर्षा जारी रहेगी। बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से देश का बड़ा हिस्सा भीग रहा है। अगले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कुछ इलाकों में मानसून मेहरबान रहेगा।

Monsoon Update IMD Issues Heavy Rainfall Alert In Many States Including UP Bihar Uttarakhand Delhi