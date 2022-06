Sidhu Moose Wala Murder Case: पंजाब सरकार द्वारा सिटिंग जज से जांच की मांग को हाईकोर्ट ने ठुकराया

Moosewala case: सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करने के अनुरोध को हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। इसके पीछे कोर्ट ने अपना तर्क भी रखा है जिसपर पंजाब सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ी जांच के लिए पंजाब की मान सरकार ने हाईकोर्ट के सिटिंग जज से अनुरोध किया था। इस अनुरोध को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। सूत्रों ने बताया कि इस मामले को लेकर कोर्ट प्रशासन द्वारा पंजाब सरकार को चिट्ठी भेज दी गई है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि केवल इस मामले के लिए एक जज को नहीं लगा सकते हैं। पहले ही हाईकोर्ट में 38 न्यायधीशों की कमी होने के कारण 4.50 लाख मामले लंबित हैं। फिलहाल पंजाब सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

Moosewala case: Punjab govt request for probe by sitting HC judge turned down