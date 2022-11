सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मोरबी पुल हादसे का मामला, 14 नवंबर को होगी सुनवाई, कल गुजरात में रहेगा शोक

Submitted by:

मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसको लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका की सुनवाई 14 नवंबर को होगी। वहीं 2 नवंबर यानी कल गुजरात में राजकीय शोक रहेगा।

Morbi bridge accident case reaches Supreme Court, hearing will be held on November 14