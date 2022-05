कहां रहता है मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम? भांजे अलीशाह ने ED के सामने किया खुलासा

भारत के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के ठिकाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खास बात यह है कि यह खुलासा उसके अपने करीबी ने ही किया है। प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में दाऊद के भांजे अलीशाह ने बताया कि देश का सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी कहां रह रहा है।

कुख्यात माफिया सरगना और भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम के ठिकाने को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दाऊद अभी कहां रह रहा है इस बात से पर्दा खुद उसके करीबी ने उठाया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय (ED ) की पूछताछ में दाऊद के भांजे अलीशाह पारकर ने ये खुलासा किया है कि भारत की सबसे बड़ा भगोड़ा अपराधी किस मुल्क में पनाह लिए हुए है। अलीशाह के मुताबिक दाऊद अभी भी पाकिस्तान में ही रह रहा है। वो पाकिस्तान के कराची में अपना महफूज ठिकाना बनाए हुए है। खास बात यह है कि त्योहारों और अपने परिजनों के विवाह जैसे मौकों पर वह अपनों से मिलने के लिए आता-जाता भी रहता है।





Most Wanted Dawood Ibrahim At Karachi In Pakistan Nephew Alishah Parkar Reveals To ED