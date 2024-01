दिल्ली-पंजाब में मां अपने बच्चों को सुना सकती है सबसे छोटी कहानी- 'एक थी कांग्रेस', इस बयान से I.N.D.I.A. गठबंधन में आई दरार!

Bhagwant Mann told sarcastly taht there was a Congress: इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों में अक्सर एक दूसरे को लेकर अक्सर तलवारें खिंच जाती हैं। ऐसा ही वाकया इस बार पंजाब के एक बड़े नेता के बयान के बाद देखने को मिल रहा है।

Is there any rift in INDIA : कांग्रेस के साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार की कुर्सी हिलाना तो चाहते हैं लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन की खुद की ही नींव हिलती डुलती हुई अक्सर नजर आती रहती है। पिछले महीने तीन राज्यों में मिली करारी हार के बावजूद विपक्षी एकजुट होने की बजाय आपस में जुबानी जंग आजमाते हुए अक्सर नजर आते रहते हैं। ऐसा ही वाकया नया साल शुरू होते ही आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से पेश हुआ। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली या पंजाब में एक मां अपने बच्चे को एक सबसे छोटी कहानी सुना सकती है, वह है ‘एक थी कांग्रेस’। जाहिर सी बात है कि यह बात कांग्रेस पार्टी को हजम नहीं हो सकती थी। भगवंत मान के बयान को लेकर कांग्रेस के एक प्रमुख नेता ने पलटवार किया है।