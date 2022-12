मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR के ग्राहकों को दिया झटका, 2 रुपए बढ़ाए दूध के दाम

Submitted by:

मदर डेयरी ने दिल्ली-NCR में अपने ग्राहकों को नए साल के पहले एक झटका दिया है, जिसमें दूध के दाम 2 रुपए बढ़ा दिए हैं। दूध के ये बढ़े हुए दाम कल यानी मंगलवार से लागू हो जाएंगे।

Mother Dairy hikes milk prices by ₹2 per litre in Delhi-NCR