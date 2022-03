Mother Dairy Milk Price Hike: दिल्ली में बढ़े मदर डेयरी के दूध के दाम, रविवार से चुकाना होगी ज्यादा कीमत

Mother Dairy Milk Price Hike राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाके एनसीआर में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया है। ये इजाफा मदर डेयरी ने किया है। आप भी मदर डेयरी का दूध पीते हैं तो रविवार 6 मार्च से आपको ज्यादा कीमत चुकाना होगी।

दिल्ली-एनसीआर में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। इस बार मदर डेयरी ने दूध के दामों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में दूध की सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाली मदर डेयरी ने शनिवार को अपने कीमतों में इजाफे की घोषणा की। कंपनी ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया है। खास बात यह है कि कीमतों रविवार 6 मार्च से लागू हो जाएंगी। यानी कल से आपको दूध खरीदने के लिए अपने जेब ज्यादा ढीली करना पड़ेगी। हाल में अमूल ने देशभर में दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया था।

Mother Dairy Milk Price Hike In Delhi Ncr Increase 2 Rupees Per Liter from March 6