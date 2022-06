Prophet Muhammad Controversy: नूपुर शर्मा की बढ़ी मुश्किलें, मुंबई पुलिस करेगी पूछताछ

Mumbai Police summon Nupur Sharma: नूपुर शर्मा के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। जल्द ही उन्हें पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस के समक्ष पेश होना पड़ेगा। इसकी जानकारी खुद मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है।

पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के कारण बीजेपी से सस्पेंड हो चुकीं नूपुर शर्मा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं का वो सामना कर रही हैं और उनकी गिरफ़्तारी की मांग भी काफी तेज है। इस बीच अब उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस समन जारी करने वाली है। इसकी जानकारी खुद मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी संजय पांडे ने दी है। यदि वो दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन भी लिया जा सकता है।

Mumbai Police to summon Nupur Sharma for remark on Prophet Mohammad