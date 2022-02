कांग्रेस का बिना परमिशन प्रोटेस्ट से मुंबई का ट्रैफिक ठप

Mumbai Traffic: सोमवार सुबह 9:30 बजे दक्षिण मुंबई के कई स्थानों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सड़कों से हटाया जा सका।

महाराष्ट्र राज्य के प्रमुख नाना पटोले और मुंबई प्रमुख भाई जगताप के नेतृत्व में कांग्रेस के लगभग 500 कार्यकर्ता मुंबई की सड़कों पर उतर गए। ये सभी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के आवास को घेरकर विरोध कर रहे थे। इस विरोध के कारण मुंबई की सड़कों ओर ट्रैफिक जाम लग गया। इस कार्यकर्ताओं ने दक्षिण मुंबई की पतली सड़कों को बंद कर दिया जिससे मुंबईवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

Mumbai traffic came to standstill due to Congress protest