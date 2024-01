MTHL: PM मोदी के हाथों कल होगा सबसे बड़े समुद्री पुल का उद्घाटन, कितनी होगी स्पीड, टोल, समय की बचत यहां जानें सबकुछ

नई दिल्लीPublished: Jan 11, 2024 10:26:30 am Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Longest Sea bridge inaugration will take place on 12th January 2024: मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक (MTHL) का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसका नाम भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसे अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। छह लेन वाले इस पुल पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम लागू किया जाएगा जिसके चलते स्पीड में कमी नहीं आएगी।