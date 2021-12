Mumbai: वैक्सीन के तीन डोज लेने के बावजूद US से आया युवक हुआ Omicron Positive

मुंबई (Mumbai) में अमेरिका से लौटे Omicron से संक्रमित युवक के संपर्क में आने वाले दो अन्य लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया है। वहीं पॉजिटिव आए युवक को एहतियातन अस्पताल में निगरानी में रखा गया है।

Published: December 18, 2021 11:23:38 am

ओमीक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच एक और मामले ने सभी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। चिंता ये कि जिस वैक्सीन को कोरोना से बचाव के लिए लिया जा रहा है उसको लेने के बाद भी ओमीक्रॉन कैसे हो रहा? मुंबई (Mumbai) में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर न्यू यॉर्क (New York) से लौटे एक युवक में ओमीक्रॉन (Omicron) पॉजिटिव पाया गया है जबकि वो वैक्सीन (Vaccine) के तीनों डोज ले चुका है। इसकी जानकारी BMC ने एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है।

