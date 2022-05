हरियाणा में निकाय चुनावों की घोषणा, 19 जून को वोटिंग, 22 जून को रिजल्ट

Municipal elections in Haryana: हरियाणा में चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव की तारीख की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के अनुसार आठ नगरपालिका और 18 नगर परिषद में 19 जून को मतदान होगा। इस चुनाव की मतगणना 22 जून को होगी। वहीं इस चुनाव की घोषणा होते ही राज्य में चुनाव आचार संहिता लग गई है।

Municipal elections in Haryana: हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेस कर निकाय चुनाव की घोषणा की, जिसमें फरीदाबाद नगर निगम सहित 50 शहरों में निकाय चुनाव की घोषणा की गई है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार फरीदाबाद नगर निगम के साथ 18 नगर परिषद और 31 नगर पालिका में चुनाव होंगे, जिसमें मतदान 19 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा वहीं इसकी मतगणना 22 जून को होगी।

Date of municipal elections announced in Haryana, elections will be held on June 19, counting of votes on June 22