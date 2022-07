कर्नाटक में मुस्लिम संगठन खोलेंगे 13 नए कॉलेज, हिजाब पहनना नहीं होगा बैन, फिर बढ़ सकता हिजाब विवाद

कर्नाटक में मुस्लिम संगठन 13 नए PG कॉलेज खोलने की तैयारी में हैं। मुस्लिम संगठनों ने इसकी परमीशन लिए आवेदन किए हैं। इन कॉलेजों में हिजाब पर बैन नहीं होगा, जिसके बाद एक बार फिर राज्य में हिजाब विवाद बढ़ सकता है।

कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहने का मामला फिर उठने लगा है। कर्नाटक के दक्षिणी जिलों के मुस्लिम संगठन 13 नए PG कॉलेज खोलने की तैयारी में हैं। मुस्लिम संगठनों ने 13 नए निजी कॉलेज खोलने की परमीशन के लिए आवेदन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इन कॉलेजों में हिजाब पहने पर किसी भी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को कर्नाटक के उडुप्पी में हिजाब विवाद शुरू हुआ जो धीरे-धीरे पूरे देश पहुंच गया था, जिसके बाद यह मामला कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंचा था।

Muslim organizations will open 13 new colleges in Karnataka, wearing hijab will not be banned