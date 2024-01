भाजपा को दान में मिले 256.25 करोड़ रुपये, कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और आप को सामूहिक रूप से 17.40 करोड़ रुपये हुए हासिल

नई दिल्लीPublished: Jan 04, 2024 08:12:40 am Submitted by: स्वतंत्र मिश्र

Donations received by political parties of India in 2022-23: चुनावी ट्रस्टों की योगदान रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार 2022-23 के लिए 39 कॉरपोरेट और व्यावसायिक घराने हैं जिन्होंने चुनावी ट्रस्टों को 363 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान दिया है।