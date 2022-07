Nupur Sharma के समर्थन में पोस्ट पर मिली धमकी के बाद 15 दिन से घर नहीं लौटा इस परिवार का बेटा

Nupur Sharma row: नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट करना नागपुर के युवक पर भारी पड़ रहा है। उसके पोस्ट के कारण पूरा परिवार अपना घर तक छोड़ने को विवश हो गया था। परिवार तो वापस अपने घर आ गया है लेकिन युवक का कुछ पता नहीं है।

उदयपुर में कन्हैया लाल और अमरावती में उमेश की हत्या से पहले नागपुर का एक परिवार अपना घर छोड़ने को विवश हो गया था। सोशल मीडिया पर इस परिवार के 22 वर्षीय बेटे ने नूपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट किया था जिसके बाद से उसे जान से मारने की धमकियाँ मिल रही थीं। विशेष समुदाय से लगातार मिल रही धमकियों के बाद परिवार ने जल्दबाजी में अपना घर ही छोड़ दिया था। अब दो हफ्ते बाद ये परिवार अपने घर लौटा है, लेकिन युवक का कुछ पता नहीं है। इस मामले में स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप कर एक्शन लिया था और पिछले महीने युवक पर हमले को रोका था।

