हाईकोर्ट के लिए 44 न्यायाधीशों के नामों को दी जाएगी मंजूरी, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बताया कि हाईकोर्ट के लिए अगले 3 दिनों में 44 न्यायाधीशों के नामों को मंजूरी दी जाएगी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने संतोष जताया है। पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी जताई थी।

Names of 44 judges to be cleared for appointment to High Courts: Centre tells Supreme Court