PM Narendra Modi Birthday: पीएम मोदी के जन्म दिन पर '56 इंच मोदी जी' नाम की थाली खाने पर 8 लाख का इनाम, केदारनाथ भी जाने का मौका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्म दिन है। इस जन्मदिन को लेकर देशभर में अलग-अलग तरह से तैयारियां चल रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री खुद अपना जन्मदिन मध्यप्रदेश में मनाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों को बेहतरीन इनाम जीतने का भी मौका मिल रहा है।

Published: September 16, 2022 10:49:55 am

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार 17 सितंबर को अपना 72वां जन्मदिन मनाएंगे। इस मौके पर देशभर में अलग-अलग स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं लोगों के लिए भी राज्य सरकारों की ओर से ऑफर दिए जा रहे हैं। यही नहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के एक रेस्त्रां ने लोगों को आठ लाख रुपए जीतने का मौका भी दिया है। दिल्ली का एक रेस्टोरेंट 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनके लिए समर्पित एक ‘थाली’ लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित ARDOR 2.1 रेस्टोरेंट में 56 आइटम वाले बड़े आकार की थाली पेश की जाएगी।





Narendra Modi Birthday Eat Plate Named 56 Inch Modi Ji and Win 8 Lakh Also A Chance To Visit Kedarnath