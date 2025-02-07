NHM: अब सुधरेगा राज्यों के सरकारी अस्पतालों का ‘स्वास्थ्य’, नहीं सुधारी तो क्रेंद से मिलने वाले बजट में होगी कटौती

केंद्र सरकार ने 2015 में यह एनक्यूएएस प्रमाणन (NQAS Certification) शुरू किया था। सरकार ने 2025 तक 50 फीसदी और 2026 तक शत प्रतिशत एनक्यूएएस का लक्ष्य रखा था लेकिन दिसंबर 2024 तक 175,000 स्वास्थ्य सुविधाओं में से केवल 22,787 के पास ही एनक्यूएएस प्रमाण पत्र हैं। पिछले एक वर्ष में केंद्र सरकार ने हर तीन माह में राज्य सरकारों को पत्र भेजकर एनक्यूएएस प्रमाणन में तेजी लाने के लिए कहा है जिससे इस काम में तेजी तो आई है लेकिन लक्ष्य दूर है।