बिहार CM नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वाले खिलाड़ी बनेंगे DSP और SDM

Medal Winning Players Become DSP SDM in Bihar: बिहार भी अब अपने यहां के खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के मिशन में लग गया है। बिहारी खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी दी जाएगी।





National and International medal winning players will become DSP and SDM in BIhar Says CM Nitish Kumar