देश में मंकीपाक्स संक्रमण पर नजर रखने को सरकार ने टास्क फोर्स का किया गठन, अब तक चार मामलों की पुष्टि

देश में मंकीपाक्स संक्रमण के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इसकी निगरानी करने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टास्क फोर्स को लीड वीके पॉल करेंगे। देश में अब तक मंकीपाक्स संक्रमण के चार मामलों की पुष्टि हो चुकी है।

कोरोना महामारी के बाद अब मंकीपॉक्स दुनिया भर में पैर पसार रहा है। दुनिया भर के 70 से अधिक देशों के साथ भारत में भी मंकीपाक्स ने दस्त दे दी है। अब तक देश में मंकीपाक्स संक्रमण के 4 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं केरल में मंकीपॉक्स के संदिग्ध मरीज की मौत भी हो गई है, जिसके बाद केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने जांच कराने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने मंकीपॉक्स को लेकर बड़ा फैसला किया है। केंद्र सरकार ने मंकीपाक्स संक्रमण पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टास्क फोर्स का नेतृत्व नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल करेंगे।

The government has constituted a task force to monitor monkeypox infection in the country, so far four cases have been confirmed