National Herald Case: ED की पूछताछ में सोनिया गांधी का इन सवालों से हो सकता है सामना

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय आज पूछताछ करेगा। इससे पहले ईडी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से अलग-अलग सेशन में 50 घंटे पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान राहुल गांधी कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे। वहीं सोनिया गांधी से भी ईडी पूछताछ में कई डेढ़े सवाल कर सकती है।

नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी गुरुवार 21 जुलाई को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अहम पूछताछ करेगी। ईडी की पूछताछ से पहले ही कांग्रेस ने देशभर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से भी इस केस में 50 घंटे पूछताछ की है। साोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों की यंग इंडिया में बड़ी हिस्सेदारी है। यही वजह है कि इन दोनों से ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी की पूछताछ में सोनिया गांधी को कई सवालों का सामना करना होगा। विस्तार से जानते हैं कि सोनिया गांधी से ईडी कौन से सवाल कर सकती है।





National Herald Case Know Sonia Gandhi May Face Which Questions During ED's Interrogation