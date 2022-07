National Herald Case: सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ जारी, कांग्रेस के हंगामे पर जेपी नड्डा बोले- गांधी परिवार को बचाने की हो रही कोशिश

नेशनल हेराल्ड केस में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज भी पूछताछ जारी है। अब तक सोनिया गांधी से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 घंटे तक की अलग-अलग चरणों में पूछताछ की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी है।

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी विरोध के बीच नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए आज तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुईं। अब तक ईडी की ओर से सोनिया गांधी से 9 घंटे की पूछताछ अलग-अलग चरणों में की जा चुकी है। मंगलवार को भी सोनिया गांधी से दो दर्जन से ज्यादा सवाल किए गए। वहीं दूसरी तरफ ईडी की पूछताछ के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन देशभर में जारी है। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस का विरोध 'सत्याग्रह' नहीं बल्कि सच्चाई छिपाने की कोशिश है। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी समेत दिग्गज नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया था।

