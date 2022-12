हरियाणा में नेशनल हाईवे पर भिड़ीं 10 से 15 गाड़ियां, पुलिस ने वाहन धीरे चलाने की अपील की

New Delhi

हरियाणा के पंचकूला नेशनल हाईवेमें धुंध के कारण 10 से 15 गाड़िया आपस में भिड़ गई हैं। यमुनानगर ट्रैफिक SHO ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि धुंध का मौसम है, सभी लोग वाहन को धीरे चलाएं।

National Highway in Haryana collided 10 to 15 vehicles, Police appealed to drive slowly