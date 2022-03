नेशनल हाईवे पर से हटेंगे कई टोल प्लाजा, अब 60 किलोमीटर में देना होगा सिर्फ 1 बार टोल

हाईवे पर सफर करने वालों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ी घोषणा करते हुए नेशनल हाईवे से कई टोल प्लाजा हटाने का फैसला किया है। इसके साथ ही अब 60 किलोमीटर पर सिर्फ एक बार ही टोल चुकाना होगा।

Published: March 23, 2022 11:13:08 am

आप भी हाईवे सफर करते हुए बार-बार टोल देने से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने अब नेशनल हाईवे से कई सारे टोल प्लाजा हटाने का फैसला लिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अब नेशनल हाईवे पर 60 किलोमीटर में सिर्फ एक बार ही टोल चुकाना होगा। ऐसे में हाईवे पर सफर करना अब पहले से ज्यादा आरामदेय और कीफायती भी होगा। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक बाकी सभी टोल प्लाजा हटा लिए जाएंगे और लोगों को एक बार ही इस रेंज में टोल देना होगा।

