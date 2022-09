जम्मू कश्मीर में नौसेना ने 33 साल बाद फिर शुरू किया नेवल ट्रेनिंग सेंटर, बढ़ते आतंकवाद के कारण किया गया था बंद

जम्मू कश्मीर में नौसेना ने 33 साल बाद फिर मानसबल झील पर नेवल ट्रेनिंग सेंटर को शुरू कर दिया है, जिसे बढ़ते आतंकवाद के कारण साल 1989 में बंद कर दिया गया था। श्रीनगर NCC ग्रुप के कमांडर ब्रिगेडियर केएस कलसी ने इसे एक महत्वपूर्ण अवसर बताया।

भारतीय नौसेना ने जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में स्थित मानसबल झील में 33 साल बाद नेवल ट्रेनिंग सेंटर को शुरू कर दिया है। इसे घाटी में सुधर रहे हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मानसबल झील में नेशनल कैडेट कोर के 100 से अधिक कैडेट्स की ट्रेनिंग शुरू की है। ये कैडेट्स केंद्र शासित प्रदेश के सभी जिलों से चुनकर आए हुए हैं, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) के नौसेना प्रशिक्षण के लिए मानसबल झील में अच्छी सुविधा उपलब्ध है।

Naval Training Centre At Jammu And Kashmir Lake Revived After 33 Years, was closed due to increasing terrorism