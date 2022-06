नवीन जिंदल को भी कन्हैया लाल की तरह जान से मारने की मिली धमकी, दिल्ली पुलिस से की शिकायत

राजस्थान के उदयपुर में हुई टेलर कन्हैया लाल की हत्या का असर अब राजधानी दिल्ली में दिखने लगा है। यहां बीजेपी के पूर्व नेता नवीन जिंदल को भी इसी तरह जान से मारने की धमकी मिली है। बता दें कि ऐसी धमकी उन्हें पहले भी मिली थी, जिसके बाद परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया।

राजस्थान के उदयपुर में हुई दर्जी कन्हैया लाल की हत्या का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। खास बात यह है कि इसका असर राजधानी दिल्ली तक देखने को मिल रहा है। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन जिंदल ने जान से मारने की धमकी मिलने की पुलिस में शिकायत की है। जिंदल ने कहा कि उन्हें बुधवार सुबह ई-मेल के जरिए कन्हैया लाल की तरह ही जान से मारने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे ई-मेल की जानकारी नवीन जिंदल ने तुरंत दिल्ली पुलिस को दे दी और सुरक्षा की भी मांग की है।

