'हिन्दू में आतंकी, पर पाकिस्तान में भाई जान दिखता है', भाजपा ने सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर कांग्रेस को घेरा

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर से पाकिस्तान प्रेम दिखाते नजर आए। अब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया है। इसके साथ ही कहा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार के मार्ग को फिर से खोल देने चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम पर भाजपा ने हमला बोल है जिसपर सिद्धू ने कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। पंजाब चुनावों से पहले सिद्धू का ये पाकिस्तान प्रेम भाजपा के लिए पंजाब में अवसर साबित हो सकता है।

दरअसल, करतारपुर साहिब में मत्था टेकने के लिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान पहुंचे जहां करतारपुर साहिब के CEO ने उनका स्वागत किया। इस दौरान करतारपुर के सीईओ ने सिद्धू का स्वागत करते हुए कहा, "इमरान खाान की ओर से आपका स्वागत करता हूं।'' इस पर सिद्धू ने जवाब में कहा, ''इमरान खान मेरा बड़ा भाई है। उसने मुझे बहुत प्यार दिया है।'' इसके बाद भाजपा के आरोप पर जवाब में सिद्धू ने कहा 'भाजपा को जो कहना है कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता।'

Gurdaspur, Punjab | With the efforts of PM Narendra Modi and Pakistan PM Imran Khan, this has been made possible: Punjab Congress chief Navjot Singh Sidhu on the reopening of Kartarpur Sahib Corridor pic.twitter.com/cydg5w4ntM