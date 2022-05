1988 Road Rage Case: रोड रेज मामले में Navjot Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा, जानें कांग्रेस नेता ने क्या दी प्रतिक्रिया

1988 road rage case: नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उन्हें 34 साल पुराने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है और Punjab Police अब कभी भी उन्हें अपने हिरासत में ले सकती है। यहाँ समझिए आखिर क्या है पूरा मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने रोडवेज के पुराने मामले में पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई। पहले कोर्ट ने सिद्धू को सिर्फ 1000 रुपये जुर्माने की सजा देकर छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा के बाद ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, पंजाब पुलिस अब नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लेगी। आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी। सिद्धू को पहले 1,000 रुपये के जुर्माने के साथ बरी कर दिया गया था। अब सिद्धू को आईपीसी की धारा 323 के तहत अधिकतम संभव सजा दी गई है। कोर्ट के फैसले पर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रतिक्रिया दी है।

