नवजोत सिंह सिद्धू का जेल में हाल बेहाल, डॉक्टर ने कहा- अपना वजन कम करो

Navjot Singh Sidhu: रोड रेज मामले में जेल में बंद कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को अब खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। उनके लिए उठना-बैठना कठिन हो गया है। इसके पीछे क्या कारण है वो भी अब सामने आ गया है।

कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज मामले में पटियाला सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं। ये मामला 1988 से जुड़ा है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब खबर सामने आ रही है कि सिद्धू के लिए जेल में उठना-बैठना मुश्किल हो गया है। जेल का खाना खाने से उनका वजन इतना बढ़ गया है कि इसका सीधा असर उनके घुटनों पर पड़ रहा है। उन्होंने घुटनों के दर्द की शिकायत डॉक्टर से की तो डॉक्टर ने उन्हें अपना वजन कम करने की सलाह दे डाली है।

Navjot Singh Sidhu complains of knee pain, Prison doctor ask him to reduce weight