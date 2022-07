नवजोत सिंह सिद्धू का जेल में कैदियों से भी हुआ विवाद, बदली गई बैरक, जानिए क्या है पूरा मामला

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विवाद खत्म होने का नाम ही ले रहे हैं। विरोधियों के साथ-साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं से अनबन के बीच अब उनको लेकर एक विवाद की खबर सामने आई है। इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू रोडरेज मामले में जेल में सजा काट करे हैं।

कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सिद्धू जहां होते हैं वहां विवाद होना लाजमी है। फिर वो विरोधी हों, अपनी पार्टी के नेता हों या फिर कोई और..सिद्धू की मौजूदगी में विवाद अपने आप शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे विवाद से जुड़ी एक और खबर सामने आई है। नवजोत सिंह सिद्धू इन दिनों पटियाला जेल में सजा काट रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस बैरक में सिद्धू रहते हैं उसी बैरक के अन्य कैदियों के साथ उनका विवाद हो गया है। विवाद को बढ़ता देख जेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है।

Navjot Singh Sidhu Dispute With Prisoners In Patiala Jail Barracks Changed Know The Reason