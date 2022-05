पटियाला जेल में बंद Navjot Singh Sidhu ने पहली रात नहीं खाया जेल का खाना, नहीं मिला कोई VIP ट्रीटमेंट

Navjot Singh Sidhu in Patiala Jail: पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का नया ठिकाना अब पाटियाला सेंट्रल जेल है। जहां शुक्रवार को उन्होंने पहली रात बिताई। जानिए जेल में क्या कुछ मिला, कैसी बीती उनकी पहली रात?

Published: May 21, 2022 09:44:48 am

Navjot Singh Sidhu in Patiala Jail not got any VIP treatment