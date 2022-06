सांसद नवनीत राणा और रवि राणा की बढ़ी मुसीबत, मुंबई पुलिस ने दायर की नई चार्जशीट

Navneet Rana: नवनीत राणा और रवि राणा को मुंबई पुलिस से एक बार फिर से झटका लगा है। मुंबई की खार पुलिस ने दंपति के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। नवनीत राणा ने इसे महाराष्ट्र सरकार की गंदी राजनीति का हिस्सा बताया है।

नवनीत राणा और रवि राणा के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो गई हैं। मुंबई की खार पुलिस ने IPC की धारा 353 और 34 के तहत दूसरी FIR में सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट बोरीवली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दायर की गई है। हालांकि, बोरीवली कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को व्यक्तिगत उपस्थिति से आज छूट दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून को की जाएगी। वहीं, इस नए FIR को सांसद नवनीत राणा ने घटिया राजनीति करार दी है। उनका कहना है कि राज्यसभा के चुनाव होने हैं इसलिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है महाराष्ट्र सरकार।

Navneet, Ravi Rana charged by Mumbai Police for obstructing police on duty