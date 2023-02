भूकंपग्रस्त तुर्की में सफलतापूर्वक 'ऑपरेशन दोस्त' कंप्लीट कर भारत लौटी NDRF टीम, हुआ जोरदार स्वागत

Submitted by:

Operation Dost in Turkey: भूकंपग्रस्त तुर्की में राहत-बचाव कार्य के लिए भारतीय टीम वापस लौट गई है। तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चला रही एनडीआरएफ की टीम शुक्रवार को स्वदेश लौटी। एनडीआरएफ जवानों का पहला सी-17 ग्लोबमास्टर विमान सुबह 9:00 बजे हिंडन एयरपोर्ट पहुंचा।





NDRF team returns to India after completing 'Operation Dost' in Turkey