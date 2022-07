NEET परीक्षा देने आई छात्राओं से बदसलूकी, केरल में ब्रा तक उतरवाई, महाराष्ट्र में जबरन बुर्का व हिजाब उतरवाया

नीट परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर में प्रवेश के दौरान छात्राओं से बदसलूकी का मामला सामने आया है। केरल के कोल्लम जिले में छात्राओं के ब्रा तक उतरवा लिए गए। जबकि महाराष्ट्र में बुर्का उतारने को लेकर हंगामा हुआ।

NEET Exam Misbehave with girl Students in Kerla and Maharashtra