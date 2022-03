नेहरू संग्रहालय का भी बदला नाम, जानिए अब किस नाम से होगी पहचान, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में कई अहम फैसले ले रही है। इन्हीं फैसलों में शुमार है कई इमारतों से लेकर जगहों के नाम में बदलाव। इसी कड़ी में अब मोदी सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदलने का फैसला लिया है। इस संग्रहालय में अब तक के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा जाएगा।

केंद्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल में कई बड़े फैसले ले रही है। इन्हीं फैसलों के तहत ऐतिहासिक इमारतों से लेकर स्टेशन और शहरों के नामों में बदलाव भी शामिल है। इसी कड़ी में अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इस फैसले के तहत अब नेहरू संग्रहालय का नाम भी बदला जाएगा। मोदी सरकार के फैसले के मुताबिक अब नेहरू संग्रहालय को पीएम म्यूजियम के नाम से जाना जाएगा। खास बात यह है कि इस संग्रहालय में देश के सभी 14 पूर्व प्रधानमंत्रियों की यादों को सहेजा जाएगा।

Nehru Museum Also Renamed Will Now Be Recognized As PM Museum