अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन्स जारी, जानिए किन चीजों में दी गई राहत और कौनसी पाबंदियां रहेंगी लागू

देशभर में कोरोना वायरस के मामलों में गिरावट के बीच लगातार पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर नई कोविड19 गाइडलाइंस जारी की हैं। अथॉरिटी ने बताया अब अंतराष्ट्रीय उड़ानों के दौरान क्या पाबंदियां जारी रहेंगी और किन चीजों में राहत दी जा रही है।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लेकर नई कोविड19 गाइडलाइंस जारी की हैं। संशोधित नई गाइडलाइन के मुताबिक अब एयरलाइन्स को सोशल डिस्टेंसिंग यानि सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए तीन सीटों में से एक सीट को खाली रखने की जरूरत नहीं होगी। यानी अब तीनों सीटें पर यात्री सफर कर सकेंगे। इसके अलावा, फ्लाइट के क्रू मेम्बर्स के लिए पीपीई किट पहनने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। यानी अब फ्लाइट के क्रू मेंबर बिना सुरक्षा उपकरणों या पीपीई किट के ही कार्य कर सकते हैं।

New Covid Norms For International Flights Guidelines Issue By Air Port Authority Of India