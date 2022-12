अपनी मानसिकता बदले पाकिस्तान, बिलावल भुट्टो के बयान पर MEA ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए अभद्र बयान पर विदेश मंत्रालय (MEA) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। MEA ने भुट्टो के बयान को असभ्य बताते हुए पाकिस्तान को मानसिकता बदलने की सलाह दी है।

‘New low, even for Pakistan’: MEA on Bilawal Bhutto’s remarks on PM Modi