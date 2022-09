Metro Train: दिल्ली-नोएडा का सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर, बनाया जा रहा मेट्रो का नया रूट

आप दिल्ली से नोएडा या नोएडा से दिल्ली का मेट्रो ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए एक जरूरी खबर है। जल्द ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए नए रूट पर मेट्रो चलना शुरू हो जाएगी। ऐसे में अब आपका सफर और आसान होने जा रहा है।

दिल्ली-नोएडा और ग्रेटर नोएडा का सफर करने वालों के लिए बडी खबर सामने आई है। दरअसल इस रूट के यात्रियों के लिए जल्द ही मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एक और मेट्रो रूट शुरू करने जा रहा है। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बहुत जल्द ही एक्वा लाइन से ब्लू और मजेंटा लाइन को जोड़ने वाली मेट्रो लाइन तैयार करने वाला है। इसके लिए एलाइनमेंट भी जल्द फाइनल होगा और फिर मेट्रो रूट पर काम शुरू होगा। NMRC ने इस रूट के लिए कई विकल्प तय किए है। दरअसल, एक्वा लाइन के मेट्रो स्टेशन सेक्टर 142 से बॉटेनिकल गार्डन तक मेट्रो की नई लाइन बनाई जाएगी। जिस पर अब आखिरी सर्वे होने वाला है।

New Metro Route Is Going To Be Built Aqua Line Delhi To Noida Botanical Garden Greater Noida