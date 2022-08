छापेमारी के बीच New York Times की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया की फोटो पर विवाद, अखबार ने आरोपों से किया इनकार

New York Times Report: दिल्ली के स्कूल मॉडल पर NYT की रिपोर्ट के कारण आम आदमी पार्टी और बीजेपी की जुबानी जंग शुरू हो गई। अब अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उसे निष्पक्ष करार दिया है।

Updated: August 20, 2022 11:20:07 am

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सीसोदिया शराब नीति को लेकर सीबीआई के रडार पर हैं। उनके आवास पर जांच एजेंसी ने छापेमारी की। इस बीच अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम पर प्रकाशित अपनी रिपोर्ट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है और निष्पक्ष है। इसके लिए कोई पाएमेन्ट नहीं हुई है।

