केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा, नए सेंट्रल विस्टा पर होगी अगले गणतंत्र दिवस की परेड

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को दावा किया कि राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य ढाई माह में खत्म हो जाएगा।

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कहना है कि 2022 में गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए परियोजना वक्त पर तैयार हो जाएगी।

अगले साल गणतंत्र दिवस परेड होगी

केंद्रीय मंत्री पुरी रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के सात हजार से अधिक कर्मियों के लिए कस्तूरबा गांधी मार्ग और अफ्रीका एवेन्यू में दो नए बहुमंजिला कार्यालय परिसरों के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का पुनर्विकास कार्य ढाई माह के अंदर पूरा होगा। जहां अगले साल गणतंत्र दिवस परेड होगी।

भवनों का निर्माण कार्य 12 माह में पूरा होगा

रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए दो नए कार्यालय परिसरों के बारे में बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन भवनों का निर्माण कार्य केवल 12 माह में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन दो नए कार्यालय भवनों के निर्माण में लाइट गेज स्टील फ्रेमिंग (एलजीएसएफ) तकनीक का उपयोग होगा।

We've ongoing work on Central Vista Avenue. The next 26th January republic day parade will be held on the new Central Vista. We'll ensure that the winter session of Parliament during the 75th year of our independence will be in the new Parliament:Union Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/YF630U0i2z