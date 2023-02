कोयंबटूर कार ब्लास्ट केसः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में 60 ठिकानों पर NIA की छापेमारी

Coimbatore Car Cylinder Blast Case: कोयंबटूर कार सिलेंडर ब्लास्ट केस में आज राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दक्षिण भारतीय तीन राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में एनआईए तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के 60 अलग-अलग ठिकानों पर सर्च अभियान चला रही है।





NIA conducts searches over 60 places in Kerala, Tamilnadu and Karanataka in Coimbatore car cylinder blast case