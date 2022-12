जम्मू कश्मीर में 17 जगहों पर NIA की छापेमारी, टेरर फंडिंग के खिलाफ एक्शन

NIA Raid in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की बड़ी कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को जम्मू और श्रीनगर के 17 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है। यह छापेमारी टेरर फंडिंग और भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के खिलाफ की जा रही है।

NIA Raids at 17 Places in Jammu and Srinagar over Pakistan Conspiracy and Terror Funding