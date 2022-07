आतंकवादी संगठन ISIS मॉड्यूल को लेकर NIA की रेड, 6 राज्यों के 13 जिलों में छापेमारी, देवबंद से संदिग्ध युवक अरेस्ट

आतंकवादी संगठन ISIS के मॉड्यूल को लेकर NIA (National Investigation Agency) देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस छापेमारी में NIA को आतंकी संगठन ISIS से जुड़े कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए हैं।

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) इस समय देश के 6 राज्यों के 13 जिलों में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। यह छापेमारी आतंकवादी संगठन ISIS के मॉड्यूल को लेकर की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस समय NIA मध्य प्रदेश, उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और कर्नाटक के 13 जिलों में छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी में NIA को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों को कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं।

NIA raids on terrorist organization ISIS module, raids in 13 districts of 6 states