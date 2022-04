280 करोड़ रुपए की 56 किलोग्राम हेरोइन जब्त

गुजरात पुलिस के महानिदेशक आशीष भाटिया ने कहा कि सूचनाओं के बाद एक इंटरसेप्टर नाव में ICG और ATS की एक संयुक्त टीम ने पाकिस्तानी नाव को रोका। जब आईसीजी कर्मियों ने उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा, तो आरोपियों ने नाव को दूर भगाने की कोशिश की और बैग पानी में फेंकने लगे। आईसीजी कर्मियों ने पीछाकर उन्हें रोकने के प्रयास में नाव पर गोलीबारी की। आरोपियों को पकड़ लिया गया और लगभग 280 करोड़ रुपए की 56 किलोग्राम हेरोइन जब्त की गई।





In a joint Ops with ATS #Gujarat, @IndiaCoastGuard Ships apprehended Pak Boat Al Haj with 09 crew in Indian side of Arabian sea carrying heroin worth approx 280 cr. Boat being brought to #Jakhau for further investigation. @DefenceMinIndia @MEAIndia @HMOIndia @SpokespersonMoD