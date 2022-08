NITI Aayog Meeting: NITI आयोग की बैठक में हुई शिक्षा नीति समेत कई मुद्दों पर चर्चा, जानें क्या रहा खास

Niti Aayog Meeting: आज नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। ये बैठक काफी लंबे समय तक चली। इस दौरान कई राज्यों के सीएम और राज्यपाल भी चर्चा में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भारत के कद को बढ़ाने पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को थिंक टैंक नीति आयोग की सातवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा कई गई। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से क्रॉप डायवर्सिफिकेशन पर फोकस करने के लिए भी कहा। इस बैठक के खत्म होने के बाद नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर और वाइस चेयरमैन ने बताया कि कैसे इस बार सभी राज्यों के साथ एजुकेशन पॉलिसी, G20, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जैसे मुद्दों पर खास चर्चा हुई। इस बैठक में तेलंगाना सीएम केसीआर और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हिस्सा नहीं लिया था।

NITI Aayog Meeting: The Governing Council meeting of NITI Aayog is over,NEP, Crop Diversification, Post covid discussed (PC: Twitter)