अक्षरधाम से जुड़ेगा हरिद्वार और ऋषिकेश, दो घंटे में तय होगा दिल्ली से देहरादून का सफर, गडकरी की बड़ी घोषणा

Delhi to Dehradun Fastest Route: उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि, 'एक जनवरी 2024 से दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी सिर्फ दो घंटा में तय होगी। इसके बाद यात्री हवाई मार्ग से नहीं बल्कि सड़क मार्ग से आवागमन करेंगे।





Nitin Gadkari's big announcement, Says- Delhi to Dehradun journey in two hours